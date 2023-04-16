В апреле работу нашли около 4 тысяч тюменцев

В Тюменской области на каждого соискателя приходится по три вакансии

За период с 1 по 12 апреля 2023 года в областной Департамент труда и занятости населения обратились более 8 тысяч тюменцев, а работу получили свыше 4-х тысяч человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.