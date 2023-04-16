В апреле работу нашли около 4 тысяч тюменцев

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
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Updated Сегодня, 17:36
Всего в банке вакансий, по информации пресс-службы департамента, находится свыше 18, 2 тысяч предложений. Таким образом, это по три вакансии для каждогого местного жителя, который находится в поиске работы.
В основном работодателям нужны сотрудники в образовательной, строительной, сельскохозяйственной, торговой сферах, а также рабочие силы на обрабатывающие производства.
Ранее «Наш горд» писал, что в регионе около 2,9 тысяч тюменцев признаны безработными.