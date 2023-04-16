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В апреле работу нашли около 4 тысяч тюменцев

16 апреля 2023, 17:09
Фото: 1MI

В Тюменской области на каждого соискателя приходится по три вакансии

За период с 1 по 12 апреля 2023 года в областной Департамент труда и занятости населения обратились более 8 тысяч тюменцев, а работу получили свыше 4-х тысяч человек. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Всего в банке вакансий, по информации пресс-службы департамента, находится свыше 18, 2 тысяч предложений. Таким образом, это по три вакансии для каждогого местного жителя, который находится в поиске работы.

В основном работодателям нужны сотрудники в образовательной, строительной, сельскохозяйственной, торговой сферах, а также рабочие силы на обрабатывающие производства.

Ранее «Наш горд» писал, что в регионе около 2,9 тысяч тюменцев признаны безработными.

 

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#Елена Чебоксарова#Трудоустройство#Департамент труда и занятости#Департамент труда и занятости населения#Соискатели#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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