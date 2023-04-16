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Тюменские многодетные семьи получили земельные участки или соцвыплаты

16 апреля 2023, 15:39
Фото: 1MI

В Тюменской области семьи, принятные на учёт, получили земли под строительство дома

Все тюменские семьи с тремя и более детьми шести муниципалитетов региона получили земельные участки или соцвыплаты взамен них. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

На первое марта этого года, землями и или выплатами оказались обеспечены несколько семей  с тремя и более детьми в Тюменской области: свыше 700 — из Заводуковского округа, более 100 — из Абатского района, свыше 70-ти — из Бердюжского, около 40 — из Сорокинского, 232 — из Упоровского, около 230 — из Ялуторовского района.

В целом, как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу облдумы, на учёт было принято более 14 тысяч семей, а 87% из них уже стали владельцами бесплатно предоставленных под строительство территорий.

Для тюменских семей, не нуждающихся в участке, была предусмотрена соцвыплата, с 1 января этого года её размер составил более 400 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что по словам одного из депутатов облдумы, 80% тюменцев получили земли, а затем продали их. Это крайне возмутило чиновника.

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#Елена Чебоксарова#Земельные участки#Земля бесплатно#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Семья#Многодетные семьи
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