Тюменские многодетные семьи получили земельные участки или соцвыплаты

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
На первое марта этого года, землями и или выплатами оказались обеспечены несколько семей с тремя и более детьми в Тюменской области: свыше 700 — из Заводуковского округа, более 100 — из Абатского района, свыше 70-ти — из Бердюжского, около 40 — из Сорокинского, 232 — из Упоровского, около 230 — из Ялуторовского района.
В целом, как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу облдумы, на учёт было принято более 14 тысяч семей, а 87% из них уже стали владельцами бесплатно предоставленных под строительство территорий.
Для тюменских семей, не нуждающихся в участке, была предусмотрена соцвыплата, с 1 января этого года её размер составил более 400 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что по словам одного из депутатов облдумы, 80% тюменцев получили земли, а затем продали их. Это крайне возмутило чиновника.