Тюменские многодетные семьи получили земельные участки или соцвыплаты

На первое марта этого года, землями и или выплатами оказались обеспечены несколько семей с тремя и более детьми в Тюменской области: свыше 700 — из Заводуковского округа, более 100 — из Абатского района, свыше 70-ти — из Бердюжского, около 40 — из Сорокинского, 232 — из Упоровского, около 230 — из Ялуторовского района.