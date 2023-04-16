Тюменец продает бивни мамонтенка за 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
«Бивни мамонтенка (пара), длина — 33, 34 сантиметра, общий вес 550 граммов. Имеется экспертное заключение. Кейс для хранения — подарочный», — указано в объявлении.
Также отмечено, что в таких размерах бивней мамонта больше нет — это эксклюзив.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмени пройдут аукционы по реализации арестованных автомобилей. На продажу будут выставлены модели авто российских и иностранных марок.