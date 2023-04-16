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Тюменец продает бивни мамонтенка за 500 тысяч рублей

16 апреля 2023, 06:37
Фото: Авито

В Тюмени продают бивни мамонтенка за 500 тысяч рублей

В Тюмени на продажу за 500 тысяч рублей выставили бивни мамонтенка. Соответствующее объявление было опубликовано на этой неделе на портале Авито.
Сюжет
Тюмень
«Бивни мамонтенка (пара), длина — 33, 34 сантиметра, общий вес 550 граммов. Имеется экспертное заключение. Кейс для хранения — подарочный», — указано в объявлении.

Также отмечено, что в таких размерах бивней мамонта больше нет — это эксклюзив.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмени пройдут аукционы по реализации арестованных автомобилей. На продажу будут выставлены модели авто российских и иностранных марок.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Авито#Продажа#Тюмень#Тюменская область
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