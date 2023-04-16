Тюменец продает бивни мамонтенка за 500 тысяч рублей

В Тюмени продают бивни мамонтенка за 500 тысяч рублей

В Тюмени на продажу за 500 тысяч рублей выставили бивни мамонтенка. Соответствующее объявление было опубликовано на этой неделе на портале Авито.

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