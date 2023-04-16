Компания «Альфа-потолок» бесплатно установила натяжной потолок в помещениях детдома

Posted Сегодня, 21:17
Published Сегодня, 21:17
Modified Сегодня, 21:17
Updated Сегодня, 21:17
Сегодня особенно важно быть внимательными к тем, кто нуждается в помощи. Место, где живут дети, должно быть комфортным и безопасным, — отметил руководитель Роман Есюнин.
Команда не первый год помогает своим подопечным и в будущем планирует провести не одну благотворительную акцию для «Сияния Севера».
Сейчас «Альфа-потолок» проводит акции для всех клиентов:
— 1+1=3. Третий натяжной потолок — в подарок;
— бесплатный выезд на замеры;
— цены 2021 года;
— беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.
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Номер телефона: +7 (34-52) 21-23-14
Часы работы: 8:00–20:00, без выходных
Адрес: Тюмень, ул. Евгения Богдановича, 16
ООО «АЛЬФА ГРУПП»