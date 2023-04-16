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Компания «Альфа-потолок» бесплатно установила натяжной потолок в помещениях детдома

15 апреля 2023, 21:17
Фото: Альфа-Потолок
Компания «Альфа-потолок» бесплатно установила натяжной потолок в помещениях детского дома «Сияние Севера» из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сегодня особенно важно быть внимательными к тем, кто нуждается в помощи. Место, где живут дети, должно быть комфортным и безопасным, — отметил руководитель Роман Есюнин.

Команда не первый год помогает своим подопечным и в будущем планирует провести не одну благотворительную акцию для «Сияния Севера».

Сейчас «Альфа-потолок» проводит акции для всех клиентов:

— 1+1=3. Третий натяжной потолок — в подарок;

— бесплатный выезд на замеры;

— цены 2021 года;

— беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/alfapotolokrf

Номер телефона: +7 (34-52) 21-23-14

Часы работы: 8:00–20:00, без выходных

Адрес: Тюмень, ул. Евгения Богдановича, 16

 

ООО «АЛЬФА ГРУПП»

#Работа#Деньги
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