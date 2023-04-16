Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени

Будет создан специальный реестр. Электронная повестка будет считаться врученной сразу после попадания в него. Если призывник не придёт в военкомат, то через 20 дней против него введут ряд ограничений: запретят выезжать из страны и использовать автомобиль. Также уклонисты не смогут продать недвижимость, зарегистрировать ИП или взять кредит. Тем, кто не зарегистрирован в «Госуслугах» придут письма с уведомлениями.