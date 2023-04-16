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Итоги недели: приезд Мишустина, электронные повестки, межвузовский кампус в Тюмени

16 апреля 2023, 09:44

Михаил Мишустин посетил Тюмень

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Тюмени. Он посетил физико-математическую школу, предприятие «Тюменские моторостроители», а также пообещал выделить деньги на покупку медоборудования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в Тюмени

13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин побывал в Тюмени. В ходе визита он осмотрел физико-математическую школу и оценил стены учебных лабораторий. Здесь с помощью видеорегистраторов отображаются актуальные задачи для учеников. Также премьер задал школьникам задачу про муху и стакан.

Также Михаил Мишустин проинспектировал одно из крупнейших предприятий региона — ПАО «Тюменские моторостроители». Там он ознакомился с работой завода и образцами продукции, а также побеседовал с работниками и руководством.

Премьер-министр провел рабочую встречу с Александром Моором. Губернатор доложил Михаилу Мишустину о региональной программе развития первичного звена здравоохранения. Он попросил выделить региону дополнительные средства на покупку медицинского оборудования. Мишустин пообещал, что даст поручение Минздраву и Минфину о выделении необходимых средств. Деньги пойдут на приобретение 4 передвижных автомобильных комплексов для жителей отдаленных населенных пунктов и диагностического оборудования.

Жители Тюменской области получат повестки в военкоматы через портал «Госуслуги»

Поправки в законопроект депутаты Госдумы внесли 11 апреля.

Будет создан специальный реестр. Электронная повестка будет считаться врученной сразу после попадания в него. Если призывник не придёт в военкомат, то через 20 дней против него введут ряд ограничений: запретят выезжать из страны и использовать автомобиль. Также уклонисты не смогут продать недвижимость, зарегистрировать ИП или взять кредит. Тем, кто не зарегистрирован в «Госуслугах» придут письма с уведомлениями.

Моор и Фальков обсудили строительство межвузовского кампуса в Тюмени

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков обсудил с губернатором Тюменской области строительство межвузовского кампуса в Тюмени.

Там будет четыре общежития для студентов вузов и преподавателей. В них смогут проживать более пяти тысяч человек. На территории площадью более 169 тысяч квадратных метров разместятся научно-лабораторный корпус, конгресс-центр, спорткомплекс, гостиницы.

Как отметил Валерий Фальков, строительство студенческого кампуса позволит привлечь в Тюменскую область иногородних и иностранных студентов. Александр Моор подчеркнул важность сотрудничества между университетами региона и Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня с привлечением научного потенциала Ямала и Югры.

#Олеся Киреева#Михаил Мишустин#Госуслуги#Валерий Фальков#Кампус#Александр Моор#Моор#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюменская область
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