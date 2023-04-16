Губернатор напомнил тюменцам, в честь кого назвали улицу Эрвье: сегодня у него юбилей

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В честь Эрьвье не только названа улица, но и установлен памятник возле здания «Главтюменьгеологии».
Рауль-Юрий Георгиевич Эрвье — прославленный геолог, получивший звание Героя Социалистического труда в 1963 году. Во время существования советского союза он занимал пост замминистра геологии. Создал огромный нефтегазовый комплекс Западной Сибири.
Ранее «Наш город» писал, что в районе третьего Заречного микрорайона ежегодно образуются большие лужи.