Губернатор напомнил тюменцам, в честь кого назвали улицу Эрвье: сегодня у него юбилей

Глава Тюменской области отметил колоссальный вклад Юрия Эрвье в развитие региона

Глава региона напомнил, что в Тюменской области 16 апреля исполняется 114 лет со дня рождения Рауля-Юрия Эрвье. В честь него называется тюменская улица в Заречном микрорайоне. Об этом сообщил губернатор в своём telegram-канале.