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Губернатор напомнил тюменцам, в честь кого назвали улицу Эрвье: сегодня у него юбилей

16 апреля 2023, 17:09
Фото: telegram-канал А. Моора

Глава Тюменской области отметил колоссальный вклад Юрия Эрвье в развитие региона

Глава региона напомнил, что в Тюменской области 16 апреля исполняется 114 лет со дня рождения Рауля-Юрия Эрвье. В честь него называется тюменская улица в Заречном микрорайоне. Об этом сообщил губернатор в своём telegram-канале.

В честь Эрьвье не только названа улица, но и установлен памятник возле здания «Главтюменьгеологии».

Рауль-Юрий Георгиевич Эрвье — прославленный геолог, получивший звание Героя Социалистического труда в 1963 году. Во время существования советского союза он занимал пост замминистра геологии. Создал огромный нефтегазовый комплекс Западной Сибири.

Ранее «Наш город» писал, что в районе третьего Заречного микрорайона ежегодно образуются большие лужи.

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#Елена Чебоксарова#Заречный микрорайон#Геолог#Жк юбилейный#Александр Моор#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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