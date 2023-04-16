Долгожданное тепло вернется в Тюмень к середине следующей недели

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Во вторник метеорологи обещают пасмурную погоду и небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в этот день составит -1…+2 в ночные часы и +3…+5 в светлое время суток. В среду, 19 апреля, ожидается ясная погода и -7…+1 ночью, +2…+7 днем.
В четверг наконец-то на тюменскую землю начнет возвращаться тепло. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +3…+8, к полудню воздух прогреется до +8...+11. День пройдет при переменной облачности.
В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ожидается пасмурная погода и +7...+8 в ночные часы, +10…+12 в светлое время суток. В воскресенье день пройдет при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит +10...+11.