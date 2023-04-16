Долгожданное тепло вернется в Тюмень к середине следующей недели

Во вторник метеорологи обещают пасмурную погоду и небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в этот день составит -1…+2 в ночные часы и +3…+5 в светлое время суток. В среду, 19 апреля, ожидается ясная погода и -7…+1 ночью, +2…+7 днем.