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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

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Долгожданное тепло вернется в Тюмень к середине следующей недели

16 апреля 2023, 11:54
Фото: 1MI

В Тюмень возвращается долгожданное тепло

В Тюмени начало предстоящей недели горожан теплой погодой не порадует. В понедельник, 17 апреля, утром столбики термометров покажут -3…-6. К полудню потеплеет до 0…-2.
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Тюмень

Во вторник метеорологи обещают пасмурную погоду и небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в этот день составит -1…+2 в ночные часы и +3…+5 в светлое время суток. В среду, 19 апреля, ожидается ясная погода и -7…+1 ночью, +2…+7 днем.

В четверг наконец-то на тюменскую землю начнет возвращаться тепло. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +3…+8, к полудню воздух прогреется до +8...+11. День пройдет при переменной облачности.

В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ожидается пасмурная погода и +7...+8 в ночные часы, +10…+12 в светлое время суток. В воскресенье день пройдет при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит +10...+11.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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