Для тюменцев установят дополнительные мангалы в зонах отдыха

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
По словам начальника по управлению экологии города Анны Битюковой, до 25 апреля их отремонтируют и обновят. Также дополнительно в зонах отдыха остановят девять новых мангалов, пишет «Тюменская область сегодня».
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с 3 апреля введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, посещение лесов.