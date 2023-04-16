Для тюменцев установят дополнительные мангалы в зонах отдыха

В Тюмени в конце апреля откроют обновленные мангальные зоны

В Тюмени до конца апреля приведут в порядок городские мангальные зоны. В этом году в областной столице будут работать 15 зон, где тюменцы смогут отдохнуть в период ограничения посещения лесов.

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