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Для тюменцев установят дополнительные мангалы в зонах отдыха

16 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI

В Тюмени в конце апреля откроют обновленные мангальные зоны

В Тюмени до конца апреля приведут в порядок городские мангальные зоны. В этом году в областной столице будут работать 15 зон, где тюменцы смогут отдохнуть в период ограничения посещения лесов.
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Тюмень

По словам начальника по управлению экологии города Анны Битюковой, до 25 апреля их отремонтируют и обновят. Также дополнительно в зонах отдыха остановят девять новых мангалов, пишет «Тюменская область сегодня».

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области с 3 апреля введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, посещение лесов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Летний отдых#Базы отдыха#Зоны отдыха#Тюменцы#Пожары#Предупреждение пожаров#Тюмень#Тюменская область
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