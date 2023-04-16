Для строительства новой дороги в центре власти заберут у тюменцев гаражи

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
В документе, опубликованном на сайте администрации города указано, что для строительства новой автодороги будет изъят земельный участок на Даудельной, 44. Там расположены девять гаражей.
«Изъятие земельного участка осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Пробивка ул. Даудельная на участке от ул. Профсоюзная до ул. Софьи Ковалевской“», — указано в документе.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Тюмени, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения. Обратиться с вопросами следует по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 217, тел. 51-10-37.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая построит школу за 1,5 миллиарда рублей в микрорайоне Березняковский. Работами займется компания «Тюменьтел».