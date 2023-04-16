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Для строительства новой дороги в центре власти заберут у тюменцев гаражи

16 апреля 2023, 04:36
Фото: 1MI

Для строительства новой дороги у тюменцев заберут гаражи в центре города

В центре Тюмени построят новую автомобильную дорогу. Речь идет о пробивке улицы Даудельной на участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской.
Сюжет
Тюмень

В документе, опубликованном на сайте администрации города указано, что для строительства новой автодороги будет изъят земельный участок на Даудельной, 44. Там расположены девять гаражей.

«Изъятие земельного участка осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Пробивка ул. Даудельная на участке от ул. Профсоюзная до ул. Софьи Ковалевской“», — указано в документе.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Тюмени, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения. Обратиться с вопросами следует по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 217, тел. 51-10-37.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая построит школу за 1,5 миллиарда рублей в микрорайоне Березняковский. Работами займется компания «Тюменьтел».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Гаражи#Тюмень#Тюменская область
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