Для строительства новой дороги в центре власти заберут у тюменцев гаражи

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Тюмени, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения. Обратиться с вопросами следует по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 217, тел. 51-10-37.