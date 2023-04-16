Безработный тюменец нанес серьёзные травмы пожилому человеку

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В результате драки пострадавший получил несколько травм, в числе которых — перелом носа. Пенсионер рассказал, что они с жителем соседнего дома и раньше ссороились, но в этот раз словесный конфликт закончился телесными повреждениями.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемого могут отправить в тюрьму на 3 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что три несовершеннолетние тюменки избили 36-летнего мужчину.