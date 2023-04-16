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Безработный тюменец нанес серьёзные травмы пожилому человеку

16 апреля 2023, 14:15
Фото: 1MI

В Тюмени 40-летний мужчина избил соседа пенсионного возраста

Безработный 40-летний тюменец во время конфликта нанес пожилому соседу тяжелые удары по голове. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Сюжет
Драка

В результате драки пострадавший получил несколько травм, в числе которых — перелом носа. Пенсионер рассказал, что они с жителем соседнего дома и раньше ссороились, но в этот раз словесный конфликт закончился телесными повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемого могут отправить в тюрьму на 3 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что три несовершеннолетние тюменки избили 36-летнего мужчину.

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