Александр Моор поздравил тюменцев с Пасхой

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Глава региона отметил, что этот православный праздник символизирует преданность России многовековым духовным ценностям и традициям.
«Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Желаю всем здоровья, семейного уюта и душевного тепла», — отметил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских храмах сегодня ночью прошли пасхальные праздничные службы. Накануне во всех церквях проходили церемонии освящения куличей.