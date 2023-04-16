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Александр Моор поздравил тюменцев с Пасхой

16 апреля 2023, 04:57
Фото: тг-канал Александр Моор

Губернатор Тюменской области Моор поздравил тюменцев с Пасхой

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных тюменцев с праздником Пасхи.
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Тюмень

Глава региона отметил, что этот православный праздник символизирует преданность России многовековым духовным ценностям и традициям.

«Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Желаю всем здоровья, семейного уюта и душевного тепла», — отметил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских храмах сегодня ночью прошли пасхальные праздничные службы. Накануне во всех церквях проходили церемонии освящения куличей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пасха#Православные праздники#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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