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В Тюменской области все готово для выдачи ветеранских корочек участникам СВО

15 апреля 2023, 02:03

Ветеранские корочки участникам СВО в Тюмени готовы для выдачи

В Тюменской области все готово для выдачи участникам спецоперации ветеранских корочек: бланки уже напечатали. Как рассказали в региональном военкомате, осталось дождаться регистрации приказа Минобороны.
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Тюмень

Как рассказал тюменский военный командир Алексей Куличков, сейчас идут формальные процедуры. Об этом он заявил на встрече с активом регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

Он напомнил, что документ поможет участникам СВО и членам их семей получать социальные льготы, денежные выплаты и медицинское обслуживание.

Как пишет издание «Вслух.ру», также на встрече обсудили реабилитацию вернувшихся на родину солдат.

Ранее «Наш Город» писал о том, что в Тюмени могут ввечти льготы на оплату услуг ЖКХ. Если закон примут, то участники СВО будут платить только половину «коммуналки».

 

 

#Олеся Киреева#СВО#Бойцы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюмень#Воины#Тюменская область
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