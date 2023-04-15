В Тюменской области все готово для выдачи ветеранских корочек участникам СВО

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Как рассказал тюменский военный командир Алексей Куличков, сейчас идут формальные процедуры. Об этом он заявил на встрече с активом регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.
Он напомнил, что документ поможет участникам СВО и членам их семей получать социальные льготы, денежные выплаты и медицинское обслуживание.
Как пишет издание «Вслух.ру», также на встрече обсудили реабилитацию вернувшихся на родину солдат.
Ранее «Наш Город» писал о том, что в Тюмени могут ввечти льготы на оплату услуг ЖКХ. Если закон примут, то участники СВО будут платить только половину «коммуналки».