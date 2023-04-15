В тюменском микрорайоне появится школа за 1,5 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Работами по возведению общеобразовательного учреждения займется АО «Тюменьтел». Строительная компания стала единственным участником аукциона. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».
Согласно данным из открытых источников, генеральным директором АО «Тюменьтел» является Абрам Овеян. Эту должность он занял в 2022 году. В 2018 он возглавил «Союз Армян Тюменской области», в 2020 к его должностям добавилось и звание вице-президента федерации дзюдо и самбо». С 2021 — Почетный консул Республики Армения в Тюмени.
Он же является учредителем и руководителем еще двенадцати организаций. В числе которых: ООО «Служба — 332», ТОФ «Развитие борьбы дзюдо Тюменской области», ООО МПК «Бизнес консалт» и т. д. Овеян входит в топ-100 самых влиятельных людей Тюменской области.
АО «Тюменьтел» работает на тюменском рынке с 2002 года. По итогам 2021 года выпуска предприятия увеличились до 3,4 миллиардов рублей (на 16%), чистая прибыль возросла на 42% — до 411 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что школа в микрорайоне Березняковский будет построена по типовому проекту. Работы начнутся в этом году. В эксплуатацию учебное заведение будет сдано в августе 2025 года. Новая школа примет 1100 учащихся.