В тюменском микрорайоне появится школа за 1,5 миллиарда рублей

Согласно данным из открытых источников, генеральным директором АО «Тюменьтел» является Абрам Овеян. Эту должность он занял в 2022 году. В 2018 он возглавил «Союз Армян Тюменской области», в 2020 к его должностям добавилось и звание вице-президента федерации дзюдо и самбо». С 2021 — Почетный консул Республики Армения в Тюмени.