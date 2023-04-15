В тюменском микрорайоне Антипино появятся новые дома и производства

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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В частности, в Антипино могут появиться фабрика-прачечная, установка по производству бетона и административные здания. Этот проект уже вынесли на общественное обсуждение. Сроки строительства пока неизвестны.
Как пишет РБК Тюмень, также решается вопрос о строительстве четырех многоквартирных домов в «Гилевском». Его площадь составит почти 670 тысяч квадратных метров. Для новых жителей возведут подземный паркинг на 400 мест.
В новом районе будут созданы все условия для проживания: школа, детский сад, отделение полиции, аптека и магазины. Все это обещают сдать к 2029 году.
Еще один жилой комплекс появится в границах улиц Монтажников – Республики – Новаторов. Его площадь будет больше 131 тысячи квадратных метров. Там также разместятся объекты социальной инфраструктуры и паркинг. Новоселы будут заезжать с 2026 по 2028 год.
Ранее "Наш Город" писал, что в Тюмени десятки дольщиков ЖК «Северный квартал» ждут квартиры с 2018 года.