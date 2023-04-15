В тюменском микрорайоне Антипино появятся новые дома и производства

Еще один жилой комплекс появится в границах улиц Монтажников – Республики – Новаторов. Его площадь будет больше 131 тысячи квадратных метров. Там также разместятся объекты социальной инфраструктуры и паркинг. Новоселы будут заезжать с 2026 по 2028 год.