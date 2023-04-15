В Тюмени стелу «Город Тюмень» объявили бесхозной

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
«На территории Калининского административного округа выявлена бесхозяйная вещь — въездная стела „Город Тюмень“ по улице Московский тракт. Лицу, разместившему бесхозяйный объект, необходимо обратиться в управу Калининского административного округа. Если лицо, разместившее бесхозяйный объекты, не будет выявлено, управой будет организована работа в соответствии с порядком выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок», — отмечено в сообщении администрации Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что городские власти объявили бесхозными деревянные фигуры «Медведь», «Заяц» и «Кабан», расположенные в тюменском экопарке «Затюменский».