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В Тюмени стелу «Город Тюмень» объявили бесхозной

15 апреля 2023, 08:38
Фото: администрация Тюмени

Тюменские власти объявили стелу на въезде в город бесхозной

Тюменские власти ищут собственника въездной стелы «Город Тюмень», расположенной на улице Московский тракт. Стелу объявили бесхозяйным объектом в администрации города.
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Тюмень
«На территории Калининского административного округа выявлена бесхозяйная вещь — въездная стела „Город Тюмень“ по улице Московский тракт. Лицу, разместившему бесхозяйный объект, необходимо обратиться в управу Калининского административного округа. Если лицо, разместившее бесхозяйный объекты, не будет выявлено, управой будет организована работа в соответствии с порядком выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок», — отмечено в сообщении администрации Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что городские власти объявили бесхозными деревянные фигуры «Медведь», «Заяц» и «Кабан», расположенные в тюменском экопарке «Затюменский».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Администрация#Бесхозный объект#Бесхозные объекты#Тюмень#Тюменская область
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