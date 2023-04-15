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В Тюмени Моор и Фальков обсудили будущий межвузовский кампус

15 апреля 2023, 06:37
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Валерий Фальков обсудил с губернатором строительство межвузовского кампуса в Тюмени

В Тюменской области построят межвузовский кампус мирового уровня. Об этом сообщил в ходе совещания с губернатором региона Александром Моором министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, строительство студенческого кампуса позволит привлечь в Тюменскую область иногородних и иностранных студентов.

В свою очередь Александр Моор подчеркнул важность сотрудничества между университетами региона и Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня с привлечением научного потенциала Ямала и Югры.

«Построить объекты, которые мы запланировали — это не самая сложная задача. Главное — наполнить этот объект содержанием. А содержание у нас с вами простое — это новая основа технологического развития экономики Тюменской области», — отметил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в число победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня. В регионе основой кампуса станут четыре общежития для студентов вузов и преподавателей. В них смогут проживать более пяти тысяч человек.

На территории площадью более 169 тысяч квадратных метров разместятся научно-лабораторный корпус, конгресс-центр, спорткомплекс, гостиницы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Студенты#Кампус#Строительство#Тюменская область#Александр Моор#Валерий Фальков
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