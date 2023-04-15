В Тюмени Моор и Фальков обсудили будущий межвузовский кампус

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
По его словам, строительство студенческого кампуса позволит привлечь в Тюменскую область иногородних и иностранных студентов.
В свою очередь Александр Моор подчеркнул важность сотрудничества между университетами региона и Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня с привлечением научного потенциала Ямала и Югры.
«Построить объекты, которые мы запланировали — это не самая сложная задача. Главное — наполнить этот объект содержанием. А содержание у нас с вами простое — это новая основа технологического развития экономики Тюменской области», — отметил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в число победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня. В регионе основой кампуса станут четыре общежития для студентов вузов и преподавателей. В них смогут проживать более пяти тысяч человек.
На территории площадью более 169 тысяч квадратных метров разместятся научно-лабораторный корпус, конгресс-центр, спорткомплекс, гостиницы.