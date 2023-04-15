В Тюмени Моор и Фальков обсудили будущий межвузовский кампус

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в число победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня. В регионе основой кампуса станут четыре общежития для студентов вузов и преподавателей. В них смогут проживать более пяти тысяч человек.