В Тюмени из окна 16-этажного дома выпала молодая горожанка

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
«Уважаемые девочки, девушки, женщины, не нужно так уходить из жизни, да, жизнь не удалась, да, бросил парень, бывают разные ситуации, но ведь можно же всё исправить, и всё будет отлично, как говорится. Выхода нет только из гроба!» — написала местная жительница, считающаяся, что девушка совершила самоубийство.
В комментариях тюменцы сообщили, что пострадавшей был 31 год.
Официальные комментарии от представителей областного следственного комитета и департамента здравоохранения по данной ситуации ожидаются.
Напомним, что в прошлую субботу с балкона многоэтажки по улице Верхнетарманской также упала женщина. А в начале этой недели из окна в ЖК «Звездный» выпала 13-летняя школьница. Обе тюменки погибли.