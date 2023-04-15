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В Тюмени из окна 16-этажного дома выпала молодая горожанка

15 апреля 2023, 15:10
Фото: 1MI

В Тюмени по улице Пермякова девушка выбросилась из окна

Сегодня, 15 апреля 2023 года, из окна жилого дома по улице Пермякова, 81, по неизвестным причинам выпала молодая тюменка. Очевидцы сообщили об этом в паблике «ЧС Тюмень».
«Уважаемые девочки, девушки, женщины, не нужно так уходить из жизни, да, жизнь не удалась, да, бросил парень, бывают разные ситуации, но ведь можно же всё исправить, и всё будет отлично, как говорится. Выхода нет только из гроба!» — написала местная жительница, считающаяся, что девушка совершила самоубийство.

В комментариях тюменцы сообщили, что пострадавшей был 31 год.

Официальные комментарии от представителей областного следственного комитета и департамента здравоохранения по данной ситуации ожидаются.

Напомним, что в прошлую субботу с балкона многоэтажки по улице Верхнетарманской также упала женщина. А в начале этой недели из окна в ЖК «Звездный» выпала 13-летняя школьница. Обе тюменки погибли.

 

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#Елена Чебоксарова#Происшествия#Общество#Гибель#Новости тюмени#Тюменцы#Суициды
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