В Тюмени аренда однокомнатной квартиры обойдется в 120 тысяч рублей

Правда, такую сумму придется заплатить за проживание только в первый месяц. Потом платежи уменьшатся до 60 тысяч рублей. Именно за такую сумму предлагают арендовать квартиру площадью 60 квадратных метров с дизайнерским ремонтом в доме на улице Комсомольской.