nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Изображение материала

В Тюмени аренда однокомнатной квартиры обойдется в 120 тысяч рублей

15 апреля 2023, 12:05
Фото: Авито

В Тюмени за аренду однокомнатной квартиры придется заплатить более 100 тысяч рублей

В Тюмени аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется более чем в 100 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Правда, такую сумму придется заплатить за проживание только в первый месяц. Потом платежи уменьшатся до 60 тысяч рублей. Именно за такую сумму предлагают арендовать квартиру площадью 60 квадратных метров с дизайнерским ремонтом в доме на улице Комсомольской.

В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что сумма залога составляет 60 тысяч рублей. Сумма ежемесячного платежа — 60 тысяч рублей без учета коммунальных услуг или 65 тысяч рублей с услугами ЖКХ.

Также отмечено, что в стоимость входит уборка квартиры профессиональными клинерами.

«Сдаётся уютная 1к квартира формата 1+ (кухня гостиная и спальня). Квартира оснащена лучшей техникой, есть большая гардеробная комната», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дешевеет аренда квартир из-за высокой конкуренции на рынке съемного жилья. С начала года стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,1%.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Аренда#Аренда жилья#Цены#Тюменская область
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Вчера, 07:54
Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы
Вчера, 10:31
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
13 апреля 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Вчера, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
13 апреля 10:12