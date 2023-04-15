В Тюмени аренда однокомнатной квартиры обойдется в 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Правда, такую сумму придется заплатить за проживание только в первый месяц. Потом платежи уменьшатся до 60 тысяч рублей. Именно за такую сумму предлагают арендовать квартиру площадью 60 квадратных метров с дизайнерским ремонтом в доме на улице Комсомольской.
В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что сумма залога составляет 60 тысяч рублей. Сумма ежемесячного платежа — 60 тысяч рублей без учета коммунальных услуг или 65 тысяч рублей с услугами ЖКХ.
Также отмечено, что в стоимость входит уборка квартиры профессиональными клинерами.
«Сдаётся уютная 1к квартира формата 1+ (кухня гостиная и спальня). Квартира оснащена лучшей техникой, есть большая гардеробная комната», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дешевеет аренда квартир из-за высокой конкуренции на рынке съемного жилья. С начала года стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,1%.