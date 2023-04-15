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В Тюмени 3-летний ребенок проглотил двухрублевую монету

15 апреля 2023, 08:07
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Тюменские врачи достали из желудка 3-летнего мальчика двухрублевую монету

Тюменские медики извлекли из желудка трехлетнего ребенка 2-рублевую монету, которую он проглотил пять дней назад.
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Тюмень

Малышу провели рентгеноскопию органов брюшной полости, которая позволила определить местонахождение инородного предмета. После чего выполнили операцию по удалению металлической монетки.

В настоящее время юный тюменец чувствует себя хорошо и уже идет на поправку. Здоровью малыша ничего не угрожает, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область получит дополнительные денежные средства из федерального бюджета на приобретение медицинского оборудования для больниц региона.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Тюмень#Тюменская область
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