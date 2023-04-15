В Тюмени 3-летний ребенок проглотил двухрублевую монету

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Малышу провели рентгеноскопию органов брюшной полости, которая позволила определить местонахождение инородного предмета. После чего выполнили операцию по удалению металлической монетки.
В настоящее время юный тюменец чувствует себя хорошо и уже идет на поправку. Здоровью малыша ничего не угрожает, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область получит дополнительные денежные средства из федерального бюджета на приобретение медицинского оборудования для больниц региона.