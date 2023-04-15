В центре Тюмени загорелась иномарка. Видео

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
На место происшествия были направлены две единицы техники и одиннадцать человек личного состава МЧС по Тюменской области. Возгорание удалось полностью ликвидировать за семь минут. К счастью, во время ЧП никто не пострадал, но огонь нанес значительные повреждения транспортному средству. Площадь пожара составила три квадратных метра.
По предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка паров топливно-воздушной смеси.
Ранее «Наш Город» писал, что ночью 13 апреля в тюменском селе Усово произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб мужчина.