В центре Тюмени загорелась иномарка. Видео

На место происшествия были направлены две единицы техники и одиннадцать человек личного состава МЧС по Тюменской области. Возгорание удалось полностью ликвидировать за семь минут. К счастью, во время ЧП никто не пострадал, но огонь нанес значительные повреждения транспортному средству. Площадь пожара составила три квадратных метра.