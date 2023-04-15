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Published Сегодня, 07:25

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В центре Тюмени загорелась иномарка. Видео

15 апреля 2023, 07:25
Фото: МЧС

В центре Тюмени вспыхнула иномарка

В Тюмени накануне вечером сгорел автомобиль Ford. Инцидент произошел в двенадцатом часу ночи на улице Циолковского.
Сюжет
Тюмень
Видео: МЧС

На место происшествия были направлены две единицы техники и одиннадцать человек личного состава МЧС по Тюменской области. Возгорание удалось полностью ликвидировать за семь минут. К счастью, во время ЧП никто не пострадал, но огонь нанес значительные повреждения транспортному средству. Площадь пожара составила три квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка паров топливно-воздушной смеси.

Ранее «Наш Город» писал, что ночью 13 апреля в тюменском селе Усово произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб мужчина.

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