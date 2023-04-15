В центре Тюмени построят новую дорогу. Цена — более 66 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Соответствующая закупка стоимостью 66,8 миллионов рублей опубликована на портале Госзакупки. В документации указано, что работы по строительству дороги должны быть выполнены до ноября 2023 года.
Заявки на участие будут принимать до 21 апреля 2023 года. 25 апреля состоится подведения итогов аукциона.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно разработанной проектной документации автодороги на улице Северной, под снос попадут десятки зеленых насаждений, в том числе 40 непризнанные аварийными.