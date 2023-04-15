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В центре Тюмени построят новую дорогу. Цена — более 66 миллионов рублей

15 апреля 2023, 09:56
Фото: 1MI

В центре Тюмени построят дорогу у элитного ЖК за 66,8 миллионов рублей

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется строительством автомобильной дороги на улице Северной — от Республики до Советской с устройством выезда на улицу Профсоюзная.
Сюжет
Тюмень

Соответствующая закупка стоимостью 66,8 миллионов рублей опубликована на портале Госзакупки. В документации указано, что работы по строительству дороги должны быть выполнены до ноября 2023 года.

Заявки на участие будут принимать до 21 апреля 2023 года. 25 апреля состоится подведения итогов аукциона.

Ранее «Наш Город» писал, что согласно разработанной проектной документации автодороги на улице Северной, под снос попадут десятки зеленых насаждений, в том числе 40 непризнанные аварийными.

#Общество#Новости тюмени#Закупки#Аукцион#Строительство дорог#Тюменская область#Тюмень#Валентина Бурнашева
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