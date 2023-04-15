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Posted 15 апреля 08:28

Published 15 апреля 08:28

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

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В сессии тюменского нефтегазового кластера принимают участие топовые компании России

15 апреля 2023, 08:28
Фото: 1MI
Накануне руководители 87 предприятий России и «Газпром нефти» встретились на стратегической сессии в Тюмени, организованную нефтегазовым кластером. Основной вопрос, который обсуждали участники встречи — отечественные высокие технологии, сообщает Информационный центр правительства региона.

Такие сессии имеют большую практическую пользу — в результате прямых переговоров ускоряется импортозамещение в нефтегазовой отрасли страны: недропользователи обозначают свои актуальные потребности и новые вызовы для более эффективного освоения сложных месторождений.

«Сегодня мы смотрим, как помочь поставщикам выйти на новый уровень. У нас есть опыт, когда кластер доращивал 60 заводов до сотрудничества. Мы стараемся создавать и такие сервисы, чтобы они были нацелены не только на поддержку существующих предприятий нефтегазового сектора и нефтесервисных услуг, но и на привлечение новых производств в регион», — пояснил замглавы Тюменской области Андрей Пантелеев.

Вице-губернатор привел пример, при локализации предприятия в Тюменской области региональные власти предлагают земельный участок со ставкой в 1 рубль, возмещение первого взноса по лизингу и ряд других преференций.

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