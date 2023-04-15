В сессии тюменского нефтегазового кластера принимают участие топовые компании России

Posted 15 апреля 08:28
Published 15 апреля 08:28
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Такие сессии имеют большую практическую пользу — в результате прямых переговоров ускоряется импортозамещение в нефтегазовой отрасли страны: недропользователи обозначают свои актуальные потребности и новые вызовы для более эффективного освоения сложных месторождений.
«Сегодня мы смотрим, как помочь поставщикам выйти на новый уровень. У нас есть опыт, когда кластер доращивал 60 заводов до сотрудничества. Мы стараемся создавать и такие сервисы, чтобы они были нацелены не только на поддержку существующих предприятий нефтегазового сектора и нефтесервисных услуг, но и на привлечение новых производств в регион», — пояснил замглавы Тюменской области Андрей Пантелеев.
Вице-губернатор привел пример, при локализации предприятия в Тюменской области региональные власти предлагают земельный участок со ставкой в 1 рубль, возмещение первого взноса по лизингу и ряд других преференций.