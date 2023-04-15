Упал, очнулся — гипс: тюменцы жалуются на обледеневшее крыльцо детской травматологии

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Фотографии скользких ступеней очевидцы опубликовали в социальных сетях. В комментариях под опубликованным постом тюменцы пошутили, что людям, которые туда приходят уже хуже не будет.
«Упал и как раз больничка рядом», — сыронизировали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 2-рублевую монету. С инородным предметом в желудке ребенок проходил пять дней.