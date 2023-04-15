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Упал, очнулся — гипс: тюменцы жалуются на обледеневшее крыльцо детской травматологии

15 апреля 2023, 10:59
Фото: ЧС Тюмень

«Чтобы уж наверняка»: тюменцы жалуются на гололед у детской травматологии

Жители Тюмени возмущены состоянием уличной территории детского травмпукта. По словам горожан, крыльцо, ведущее к входу в медицинское учреждение, покрыто коркой льда.
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Тюмень

Фотографии скользких ступеней очевидцы опубликовали в социальных сетях. В комментариях под опубликованным постом тюменцы пошутили, что людям, которые туда приходят уже хуже не будет.

«Упал и как раз больничка рядом», — сыронизировали горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 2-рублевую монету. С инородным предметом в желудке ребенок проходил пять дней.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Гололед#Больницы#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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