Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где

Тюменцы увидят в апреле редчайший звездопад

Жители Тюменской области смогут наблюдать за уникальным звездопадом. Метеоритный дождь начнется сегодня ночью, а его пик наступит с 21 на 22 апреля. В этот период можно будет увидеть до восемнадцати падающих звезд в час.

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