nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Изображение материала

Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где

15 апреля 2023, 07:49
Фото: Типичная Тюмень

Тюменцы увидят в апреле редчайший звездопад

Жители Тюменской области смогут наблюдать за уникальным звездопадом. Метеоритный дождь начнется сегодня ночью, а его пик наступит с 21 на 22 апреля. В этот период можно будет увидеть до восемнадцати падающих звезд в час.
Сюжет
Тюмень

Насладиться звездопадом смогут жители всех регионов России. Правда, важно выбрать для наблюдения место без искусственного освещения. По словам астрономов, последний раз сильнейший метеоритный дождь был зарегистрирован в 1982 году. Тогда число падающих звезд в час достигало девяносто.

Ранее «Наш Город» писал, что телеведущая Тина Канделаки посоветовала жителям России отправиться в отпуск в Тюмень на уникальное озеро Соленое, которое местные жители называют Мертвым морем.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Природные явления#Звезда#Метеоритный дождь#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Вчера, 07:54
Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы
Вчера, 10:31
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
13 апреля 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Вчера, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
13 апреля 10:12