Тюменцы смогут увидеть редчайший звездопад: когда и где

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Насладиться звездопадом смогут жители всех регионов России. Правда, важно выбрать для наблюдения место без искусственного освещения. По словам астрономов, последний раз сильнейший метеоритный дождь был зарегистрирован в 1982 году. Тогда число падающих звезд в час достигало девяносто.
Ранее «Наш Город» писал, что телеведущая Тина Канделаки посоветовала жителям России отправиться в отпуск в Тюмень на уникальное озеро Соленое, которое местные жители называют Мертвым морем.