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Тюменцам напомнили, что нужно делать при получении ложных уведомлений о медуслугах

15 апреля 2023, 14:12
Фото: 1MI

Тюменка сообщила, что через «Госуслуги» узнала о медпомощи, которуй ей не оказывали

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница рассказала, что в личном кабинете на портале «Госуслуги» обнаружила запись о медицинской помощи, полученной в поликлинике, к которой она прикреплена, хотя на самом деле ей эту помощь не оказывали.
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Более того, как сообщила пациентка, медучреждение она не посещала с января 2023 года.

«В поступившем мне документе были указаны вымышленные жалобы, анализы и диагнозы. Получается, что доктора могут без нашего с вами участия создавать нам несуществующии истории болезней?» — возмутилась анонимная подписчица.

В комментариях ей ответили, что это мошенничество со стороны медицинского персонала и нужно срочно обращаться в прокуратуру.

«Так медсестры и врачи на вас зарабатывают деньги якобы за лечение. Они воруют ваши персональные данные с медкарты и записывают вас через „Госуслуги“ на приём. Страховая компания ОМС платит им деньги якобы за ваше лечение. Обращаться нужно с заявлением в прокуратуру, их за это накажут вплоть до уголовного дела. За фальсификацию данных врачам грозит серьезная ответственность, вплоть до уголовной», — разъяснил в комментариях один из местных жителей.

Некоторые тюменцы поделились, что также сталкивались с подобной ситуацией.

«У меня тоже приходил такой документ в феврале. Я в поликлинике на приеме не была. Сначала возмутилась. А потом успокоилась и внимательно посмотрела. Данные были от 2021 года, когда я реально была на приеме. Просто, видимо, какая-то выгрузка прошла», — рассказала одна из местных жительниц.

Между тем на самом портале «Госуслуги» пользователей уведомляют, что если в списке находятся услуги, которые граждане не получали, нужно незамедлительно подать жалобу в территориальный фонд ОМС для проведения проверки.

Ранее «Наш город» писал, что злоумышленники сообщают тюменцам о готовности справок, которые те не запрашивали, представляясь при этом операторами портала «Госуслуги».

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#Елена Чебоксарова#Госуслуги#Мошенничество#Жалоба#Медпомощь#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Всегда актуально
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