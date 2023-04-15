Тюменцам напомнили, что нужно делать при получении ложных уведомлений о медуслугах

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Более того, как сообщила пациентка, медучреждение она не посещала с января 2023 года.
«В поступившем мне документе были указаны вымышленные жалобы, анализы и диагнозы. Получается, что доктора могут без нашего с вами участия создавать нам несуществующии истории болезней?» — возмутилась анонимная подписчица.
В комментариях ей ответили, что это мошенничество со стороны медицинского персонала и нужно срочно обращаться в прокуратуру.
«Так медсестры и врачи на вас зарабатывают деньги якобы за лечение. Они воруют ваши персональные данные с медкарты и записывают вас через „Госуслуги“ на приём. Страховая компания ОМС платит им деньги якобы за ваше лечение. Обращаться нужно с заявлением в прокуратуру, их за это накажут вплоть до уголовного дела. За фальсификацию данных врачам грозит серьезная ответственность, вплоть до уголовной», — разъяснил в комментариях один из местных жителей.
Некоторые тюменцы поделились, что также сталкивались с подобной ситуацией.
«У меня тоже приходил такой документ в феврале. Я в поликлинике на приеме не была. Сначала возмутилась. А потом успокоилась и внимательно посмотрела. Данные были от 2021 года, когда я реально была на приеме. Просто, видимо, какая-то выгрузка прошла», — рассказала одна из местных жительниц.
Между тем на самом портале «Госуслуги» пользователей уведомляют, что если в списке находятся услуги, которые граждане не получали, нужно незамедлительно подать жалобу в территориальный фонд ОМС для проведения проверки.
Ранее «Наш город» писал, что злоумышленники сообщают тюменцам о готовности справок, которые те не запрашивали, представляясь при этом операторами портала «Госуслуги».