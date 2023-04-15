Тюменцам напомнили, что нужно делать при получении ложных уведомлений о медуслугах

Тюменка сообщила, что через «Госуслуги» узнала о медпомощи, которуй ей не оказывали

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница рассказала, что в личном кабинете на портале «Госуслуги» обнаружила запись о медицинской помощи, полученной в поликлинике, к которой она прикреплена, хотя на самом деле ей эту помощь не оказывали.

Сюжет Жалоба