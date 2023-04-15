Тюменские поисковики отправятся в экспедиции по местам сражений ВОВ

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В рамках акции «Вахта памяти» поисковые отряды традиционно организуют просветительские мероприятия для жителей и гостей региона в День Великой Победы, заступят в почетный караул, проведут митинги памяти. Также в рамках акции состоится проект по восстановлению артефактов «Школа реставратора». Ключевым событием акции станут экспедиции поисковых отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны.
Всего участие в акции примут 16 поисковых отрядов — более 120 человек. Тюменцы отправятся в этом году Новгородскую, Тверскую, Псковскую и Калужскую области.
Ранее «Наш Город» писал, что в это воскресенье тюменцы отметят праздник Пасхи. Сегодня ночью во всех городских храмах пройдут праздничные службы.