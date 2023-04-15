Тюменские поисковики отправятся в экспедиции по местам сражений ВОВ

В рамках акции «Вахта памяти» поисковые отряды традиционно организуют просветительские мероприятия для жителей и гостей региона в День Великой Победы, заступят в почетный караул, проведут митинги памяти. Также в рамках акции состоится проект по восстановлению артефактов «Школа реставратора». Ключевым событием акции станут экспедиции поисковых отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны.