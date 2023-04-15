nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Изображение материала

Тюменские поисковики отправятся в экспедиции по местам сражений ВОВ

15 апреля 2023, 11:43
Фото: Поисковое движение России

Более 100 поисковиков Тюменской области отправятся в экспедиции по местам сражений

В Тюменской области дан старт сезону полевых поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны. Открытие патриотической акции «Вахта памяти — 2023» состоялось в областной столице на этой неделе.
Сюжет
Тюмень

В рамках акции «Вахта памяти» поисковые отряды традиционно организуют просветительские мероприятия для жителей и гостей региона в День Великой Победы, заступят в почетный караул, проведут митинги памяти. Также в рамках акции состоится проект по восстановлению артефактов «Школа реставратора». Ключевым событием акции станут экспедиции поисковых отрядов Тюменской области на местах сражений Великой Отечественной войны.

Всего участие в акции примут 16 поисковых отрядов — более 120 человек. Тюменцы отправятся в этом году Новгородскую, Тверскую, Псковскую и Калужскую области.

Ранее «Наш Город» писал, что в это воскресенье тюменцы отметят праздник Пасхи. Сегодня ночью во всех городских храмах пройдут праздничные службы.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Вахта Памяти#Поисковые эспедиции#Тюмень#Тюменская область#9 мая#День Победы#Поиск
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Вчера, 07:54
Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы
Вчера, 10:31
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
13 апреля 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Вчера, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
13 апреля 10:12