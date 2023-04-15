Тина Канделаки посоветовала туристам для отдыха тюменское озеро

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
«Поехали в Тюмень? Там как раз запустили программу экотуризма, которая очень поможет в продвижении региона с точки зрения экопросвещения и его имиджа. Программа будет рассказывать о местных природных красотах. К примеру, озеро Соленое очень популярно среди туристов, но мало кто знает, какой полезной по составу является вода в нем», — сообщила телеведущая в своем тг-канале.
И добавила, что опыт развития экотурзма Тюменской области должен быть распространен на всю Россию.
Озеро Соленое расположено в 320-ти километрах от Тюмени. Оно находится между озерами Долгое и Окунево и отличается от них соленой водой. Благодаря целительным свойствам местные жители называют озеро Мертвым морем. Ежегодно на водоем приезжают сотни гостей не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. В 2011 году озеру был присвоен статус природного памятника регионального значения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 6 лет туристический поток вырос более чем в два раза. В минувшем году регион посетили порядка трех миллионов гостей.