Тина Канделаки посоветовала туристам для отдыха тюменское озеро

Озеро Соленое расположено в 320-ти километрах от Тюмени. Оно находится между озерами Долгое и Окунево и отличается от них соленой водой. Благодаря целительным свойствам местные жители называют озеро Мертвым морем. Ежегодно на водоем приезжают сотни гостей не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. В 2011 году озеру был присвоен статус природного памятника регионального значения.