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Стали известны подробности ДТП с Toyota Camry в центре Тюмени. Видео

15 апреля 2023, 07:03
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени задержали водителя Toyota Camry, устроившего ДТП в районе ТРЦ «Гудвин»

В ГИБДД рассказали о подробностях аварии, произошедшей в пятницу вечером в районе торгово-развлекательного центра «Гудвин».
Сюжет
ДТП
Видео: ЧС Тюмень

На улице Советской водитель Toyota Camry сбил пешехода, затем врезался в автомобиль Peugeot, после чего въехал в ограждение. В результате аварии пешеход был госпитализирован с травмами в больницу. Водитель и пассажиры Peugeot не пострадали.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время водитель Toyota Camry установлен и задержан. На него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,8 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за гололеда утром на дорогах произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ДТП#Тюмень#Авария#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Пешеходы#Наезд на пешехода#Тюменская область#Видео
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