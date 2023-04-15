Стали известны подробности ДТП с Toyota Camry в центре Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На улице Советской водитель Toyota Camry сбил пешехода, затем врезался в автомобиль Peugeot, после чего въехал в ограждение. В результате аварии пешеход был госпитализирован с травмами в больницу. Водитель и пассажиры Peugeot не пострадали.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время водитель Toyota Camry установлен и задержан. На него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,8 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за гололеда утром на дорогах произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий.