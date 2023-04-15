Синоптики объяснили резкое похолодание в Тюмени

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
«Западную Сибирь и Урал накрыл холод из Арктики. Именно по этой причине температура воздуха в отдельных регионах за считанные часы понизилась на 20 градусов. Похолодало на всей европейской части России — температура опустилась ниже +5», — пояснили синоптики центра «Фобос».
По прогнозам метеорологов, холода продержатся до конца этой недели — начиная с понедельника в регионы начнет возвращаться теплая погода.
В Тюмени субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит -1.-5, днем +2…+4. В понедельник, 17 апреля, существенно погода не изменится. Во вторник, 18 апреля, днем воздух прогреется до +5…+6.