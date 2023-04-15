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Синоптики объяснили резкое похолодание в Тюмени

15 апреля 2023, 04:06
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, почему в Тюмени резко похолодало и когда вернется тепло

Синоптики объяснили, по какой причине на тюменскую землю вернулась зимняя погода. Холода в областную столицу принес атлантический циклон.
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Тюмень
«Западную Сибирь и Урал накрыл холод из Арктики. Именно по этой причине температура воздуха в отдельных регионах за считанные часы понизилась на 20 градусов. Похолодало на всей европейской части России — температура опустилась ниже +5», — пояснили синоптики центра «Фобос».

По прогнозам метеорологов, холода продержатся до конца этой недели — начиная с понедельника в регионы начнет возвращаться теплая погода.

В Тюмени субботу и воскресенье ночью температура воздуха составит -1.-5, днем +2…+4. В понедельник, 17 апреля, существенно погода не изменится. Во вторник, 18 апреля, днем воздух прогреется до +5…+6.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Похолодание#Тюмень#Тюменская область
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