nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Изображение материала

Как освящают пасхальные куличи в тюменских храмах. Фоторепортаж

15 апреля 2023, 10:37
Фото: nashgorod.ru

В тюменских храмах проходят церемонии освящения пасхальных куличей

В воскресенье, 16 апреля, православные тюменцы отметят один из главных праздников — Пасху. Сегодня ночью во всех тюменских храмах пройдут праздничные богослужения.
Сюжет
Служба
Фото: nashgorod.ru

Но уже сейчас на территории церквей многолюдно — сотни жителей Тюмени идут в церковь освящать куличи, яйца и прочую снедь.

Фото: nashgorod.ru

У одного главных храмов областной столицы, Знаменского кафедрального собора, с часу дня негде упасть яблоку. Здесь после полудня традиционно началось освящение пасхальных блюд.

Фото: nashgorod.ru

Тюменцы несут освятить не только куличи, творожные пасхи и яйца, но и колбасу, вино, фрукты. Никому в освящении не отказывают.

Фото: nashgorod.ru

Столы для куличей выстроены во дворе церкви. Те, кому не хватило места на столе — ставят корзинки с яйцами и куличами на землю или держат в руках. Горожане приходят в церковь целыми семьями — с маленькими детьми, бабушками и дедушками.

Фото: nashgorod.ru

Церемонии освящения куличей в тюменских храмах будут проводиться до вечера — каждые полчаса.

Фото: nashgorod.ru

В полночь состоится сразу несколько мероприятий: пасхальный крестный ход, пасхальная утреня и божественная литургия. Тюменцы, которые не успеют сегодня освятить куличи, смогут сделать это завтра — с двенадцати часов дня.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пасха#Православные праздники#Куличи#Церковь#Храм#Служба#Тюменская область
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Вчера, 07:54
Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы
Вчера, 10:31
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
13 апреля 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Вчера, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
13 апреля 10:12