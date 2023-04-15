Как освящают пасхальные куличи в тюменских храмах. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Но уже сейчас на территории церквей многолюдно — сотни жителей Тюмени идут в церковь освящать куличи, яйца и прочую снедь.
У одного главных храмов областной столицы, Знаменского кафедрального собора, с часу дня негде упасть яблоку. Здесь после полудня традиционно началось освящение пасхальных блюд.
Тюменцы несут освятить не только куличи, творожные пасхи и яйца, но и колбасу, вино, фрукты. Никому в освящении не отказывают.
Столы для куличей выстроены во дворе церкви. Те, кому не хватило места на столе — ставят корзинки с яйцами и куличами на землю или держат в руках. Горожане приходят в церковь целыми семьями — с маленькими детьми, бабушками и дедушками.
Церемонии освящения куличей в тюменских храмах будут проводиться до вечера — каждые полчаса.
В полночь состоится сразу несколько мероприятий: пасхальный крестный ход, пасхальная утреня и божественная литургия. Тюменцы, которые не успеют сегодня освятить куличи, смогут сделать это завтра — с двенадцати часов дня.