nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Ищут свидетелей: водитель на «Камри» сбил пешехода и врезался в «Пежо»

15 апреля 2023, 03:18

Пьяный тюменец сбил человека на ул.Советской и пытался скрыться

Накануне вечером водитель на «Камри» сбил пешехода и врезался в «Пежо». Сообщение о поиске свидетелей аварии появилось в группе ЧС Тюмень социальной сети ВКонтакте. Его опубликовал владелец автомобиля «Пежо».
Сюжет
Тюмень

Как сказано в сообщении, ДТП произошло 14 апреля в 22.03 на улице Советской, напротив здания по ул. М.Горького, 44. По некоторым данным, водитель «Камри» был пьян.

«Позже выяснилось, что перед этим он сбил пешехода на светофоре и после того как зацепил меня, за поворотом совершил ещё одно ДТП, врезавшись в стену после чего был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.

Владелец «Пежо» просит свидетелей связаться с ним в личных сообщениях.

Ранее "Наш Город" писал, что в Ишиме около школы автомобиль Honda вылетел в кювет. 

В Ишиме около школы автомобиль Honda вылетел в кювет. Фото
Узнать подробнее
#Олеся Киреева#Автомобилисты#Дороги#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Вчера, 07:54
Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы
Вчера, 10:31
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
13 апреля 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Вчера, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
13 апреля 10:12