Ищут свидетелей: водитель на «Камри» сбил пешехода и врезался в «Пежо»

Пьяный тюменец сбил человека на ул.Советской и пытался скрыться

Накануне вечером водитель на «Камри» сбил пешехода и врезался в «Пежо». Сообщение о поиске свидетелей аварии появилось в группе ЧС Тюмень социальной сети ВКонтакте. Его опубликовал владелец автомобиля «Пежо».

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