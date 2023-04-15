Ищут свидетелей: водитель на «Камри» сбил пешехода и врезался в «Пежо»

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Как сказано в сообщении, ДТП произошло 14 апреля в 22.03 на улице Советской, напротив здания по ул. М.Горького, 44. По некоторым данным, водитель «Камри» был пьян.
«Позже выяснилось, что перед этим он сбил пешехода на светофоре и после того как зацепил меня, за поворотом совершил ещё одно ДТП, врезавшись в стену после чего был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.
Владелец «Пежо» просит свидетелей связаться с ним в личных сообщениях.
Ранее "Наш Город" писал, что в Ишиме около школы автомобиль Honda вылетел в кювет.