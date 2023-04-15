Где купить пасхальный кулич в Тюмени и как не прогадать с выбором

Тюменцам рассказали, как не прогадать с выбором кулича

В тюменском Роспотребнадзоре рассказали об основным правилах по выбору кулича к празднику Пасхи — на что стоит обратить внимание при покупке и где не следует приобретать праздничную выпечку.

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