Где купить пасхальный кулич в Тюмени и как не прогадать с выбором

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
По словам экспертов, при выборе кулича следует обращать внимание на внешний вид изделия, ингредиенты, дату изготовления, условия и сроки хранения. Кулич не должен быть неровным, подмокшим, липким или белесым. Качественное изделия имеет цилиндрическую форму с округлой поверхностью. Цвет его — равномерный, золотисто-коричневый.
Также важно приобретать выпечку в местах санкционированной торговли — покупать куличи с рук или автомашин не следует.
В тюменских магазинах этом году традиционно представлены несколько видов праздничных пасхальных куличей весом 100, 150, 200, 300 и 500 граммов. Стоимость самого маленького, 100-граммового, начинается от 49 рублей, 200-граммовые стоят от 99 рублей, 500-граммовые куличи можно купить за 219-279 рублей.
Пасхальные изделия тюменские хлебопеки готовят по традиционным старинным рецептам, с добавлением цукатов и изюмов. А в качестве украшения используют помадку и белый шоколад.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии Пасхи стоимость куриных яиц снизилась на 4 рубля. Сегодня средняя цена за десяток яиц в магазинах составляет около 84 рублей.