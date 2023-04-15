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Где купить пасхальный кулич в Тюмени и как не прогадать с выбором

15 апреля 2023, 06:10
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как не прогадать с выбором кулича

В тюменском Роспотребнадзоре рассказали об основным правилах по выбору кулича к празднику Пасхи — на что стоит обратить внимание при покупке и где не следует приобретать праздничную выпечку.
Сюжет
Тюмень

По словам экспертов, при выборе кулича следует обращать внимание на внешний вид изделия, ингредиенты, дату изготовления, условия и сроки хранения. Кулич не должен быть неровным, подмокшим, липким или белесым. Качественное изделия имеет цилиндрическую форму с округлой поверхностью. Цвет его — равномерный, золотисто-коричневый.

Также важно приобретать выпечку в местах санкционированной торговли — покупать куличи с рук или автомашин не следует.

В тюменских магазинах этом году традиционно представлены несколько видов праздничных пасхальных куличей весом 100, 150, 200, 300 и 500 граммов. Стоимость самого маленького, 100-граммового, начинается от 49 рублей, 200-граммовые стоят от 99 рублей, 500-граммовые куличи можно купить за 219-279 рублей.

Пасхальные изделия тюменские хлебопеки готовят по традиционным старинным рецептам, с добавлением цукатов и изюмов. А в качестве украшения используют помадку и белый шоколад.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии Пасхи стоимость куриных яиц снизилась на 4 рубля. Сегодня средняя цена за десяток яиц в магазинах составляет около 84 рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пасха#Праздники#Православные праздники#Куличи#Тюмень#Роспотребнадзор#Тюменская область
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