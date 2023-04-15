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«Аж бампер слетел»: тюменец сбил собаку, которая перебегала дорогу

15 апреля 2023, 16:32
Фото: 1MI

В Тюмени сбили чёрную собаку в районе ЖК «Видный»

В паблике «ЧС Тюмень» появилось сообщение от местной жительницы, которая стала свидетелем того, как чёрную собаку сбили в микрорайоне «Видный» неподалеку от остановочного комплекса.
«Рядом с остановкой в микрорайоне „Видный“ есть надземный пешеходный переход. Когда машин не было, дорогу перешла черная собака, но пешеходы не впустили ее. Животное отправилось обратно. Одну полосу дороги собака перешла, а другую не смогла: на большой скорости ее сбила машина, у автомобиля аж бампер слетел. Водитель потом остановился и осматривал свой транспорт, а собака лежала посреди дороги и не двигалась», — сообщила тюменка.

В комментариях подписчики осудили автора поста за то, что она не осведомилась о состоянии сбитого автомобилем животного, а села на маршрутку и уехала на работу.

В 2023 году тюменские водители уже сбили  нескольких псов.

Ранее «Наш город» писал, что в одной из промзон Тюмени внедорожник насмерть задавил собаку, которая перебегала дорогу.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Собака#Автомобилисты#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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