«Аж бампер слетел»: тюменец сбил собаку, которая перебегала дорогу

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
«Рядом с остановкой в микрорайоне „Видный“ есть надземный пешеходный переход. Когда машин не было, дорогу перешла черная собака, но пешеходы не впустили ее. Животное отправилось обратно. Одну полосу дороги собака перешла, а другую не смогла: на большой скорости ее сбила машина, у автомобиля аж бампер слетел. Водитель потом остановился и осматривал свой транспорт, а собака лежала посреди дороги и не двигалась», — сообщила тюменка.
В комментариях подписчики осудили автора поста за то, что она не осведомилась о состоянии сбитого автомобилем животного, а села на маршрутку и уехала на работу.
В 2023 году тюменские водители уже сбили нескольких псов.
Ранее «Наш город» писал, что в одной из промзон Тюмени внедорожник насмерть задавил собаку, которая перебегала дорогу.