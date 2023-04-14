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Posted 14 апреля 12:28

Published 14 апреля 12:28

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

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Жители Тобольска учатся вести бизнес на тренинге «Азбука предпринимателя»

14 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
В настоящее время в Тобольске проходит тренинг «Азбука предпринимателя» от национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в нем принимают 27 жителей города, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В 2023 году это уже четвёртый поток, первые три прошли в Ишиме и Тюмени. А следующий будет 24–28 апреля.

На тренинге начинающих предпринимателей учат:

  • созданию и описанию идей бизнеса,
  • планированию дорожной карты развития проекта,
  • возможностям мер господдержки,
  • бизнес-кейсам и ситуациям, в которых развивается предприниматель.

После защиты проектов участники получат сертификаты и смогут начать или продолжить свое дело, используя полученные знания.

Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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