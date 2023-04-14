Жители Тобольска учатся вести бизнес на тренинге «Азбука предпринимателя»

После защиты проектов участники получат сертификаты и смогут начать или продолжить свое дело, используя полученные знания.



Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.



