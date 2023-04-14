Жители Тобольска учатся вести бизнес на тренинге «Азбука предпринимателя»

Posted 14 апреля 12:28
Published 14 апреля 12:28
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В 2023 году это уже четвёртый поток, первые три прошли в Ишиме и Тюмени. А следующий будет 24–28 апреля.
На тренинге начинающих предпринимателей учат:
После защиты проектов участники получат сертификаты и смогут начать или продолжить свое дело, используя полученные знания.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.