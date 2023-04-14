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Житель Тюмень кинул в соседа гранату из-за громкой музыки

14 апреля 2023, 05:44
Фото: 1MI

Тюменец бросил в соседа гранату из-за громкой музыки

57-летний житель Тюмени метнул в соседа гранату из-за того, что тот отказывался убавлять громкость музыки.
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Тюмень

Инцидент произошел в поселке Голышманово. 57-летний Валерий К. отдыхал на своем дачном участке. Только полностью расслабиться ему не давал сосед-меломан. Пожилой мужчина разозлился, взял гранату, РГД-5, и пошел разбираться с нарушителем тишины. Разговора не получилось — он просто метнул взрывное устройство в сторону обидчика.

В итоге 33-летнего любителя громкой музыки госпитализировали с различными травмами., передает тг-канал SHOT. В настоящее время выясняется, откуда у Валерия К. появилась в доме граната.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце марта рядом с одним из остановочных комплексов нашли предмет, похожий на боевую гранату. Позже выяснилось, что это муляж гранаты Ф-1.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Боеприпасы#ЧП#Тюмень#Тюменская область
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