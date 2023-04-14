Житель Тюмень кинул в соседа гранату из-за громкой музыки

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Инцидент произошел в поселке Голышманово. 57-летний Валерий К. отдыхал на своем дачном участке. Только полностью расслабиться ему не давал сосед-меломан. Пожилой мужчина разозлился, взял гранату, РГД-5, и пошел разбираться с нарушителем тишины. Разговора не получилось — он просто метнул взрывное устройство в сторону обидчика.
В итоге 33-летнего любителя громкой музыки госпитализировали с различными травмами., передает тг-канал SHOT. В настоящее время выясняется, откуда у Валерия К. появилась в доме граната.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в конце марта рядом с одним из остановочных комплексов нашли предмет, похожий на боевую гранату. Позже выяснилось, что это муляж гранаты Ф-1.