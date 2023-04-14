Житель Тюмень кинул в соседа гранату из-за громкой музыки

Инцидент произошел в поселке Голышманово. 57-летний Валерий К. отдыхал на своем дачном участке. Только полностью расслабиться ему не давал сосед-меломан. Пожилой мужчина разозлился, взял гранату, РГД-5, и пошел разбираться с нарушителем тишины. Разговора не получилось — он просто метнул взрывное устройство в сторону обидчика.