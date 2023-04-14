В тюменских магазинах подскочили цены на детское питание, помидоры, и другие овощи

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Если в начале марта помидоры стоили 204 рубля, то в апреле уже 247 рублей за килограмм. Сосиски прибавили почти 47 рублей за кг. Рост составил почти 13%. Фруктово-ягодные консервы (детское питание) стало дороже почти на 5%. Рис, пшено и гречка прибавили почти 4%.
Стоит отметить, что немного снизились цены на творог и полукопчёную колбасу.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи. На этой неделе подешевели яйца.