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В тюменских магазинах подскочили цены на детское питание, помидоры, и другие овощи

14 апреля 2023, 11:48
Фото: 1MI

В Тюмени подскочили цены на помидоры, овощи и детское питание

По данным Тюменьстата, в регионе выросли цены на помидоры, сосиски, детское питание. Овощи подорожали сильнее всего (почти на 20%).

Если в начале марта помидоры стоили 204 рубля, то в апреле уже 247 рублей за килограмм. Сосиски прибавили почти 47 рублей за кг. Рост составил почти 13%. Фруктово-ягодные консервы (детское питание) стало дороже почти на 5%. Рис, пшено и гречка прибавили почти 4%.

Стоит отметить, что немного снизились цены на творог и полукопчёную колбасу.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи. На этой неделе подешевели яйца.

Тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа
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