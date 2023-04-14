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В тюменских больницах закончилась вакцина от ковида. Людей записывают в лист ожидания

14 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI

В поликлиниках Тобольска закончилась вакцина от коронавируса

В больницах Тобольска закончилась вакцина от коронавируса. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», в крупных компаниях от сотрудников требуют вакцинироваться.
«Уважаемые администрация города Тобольска и Министерство здравоохранения, что происходит у нас с вакциной от COVID-19? На работе требуют прививку, а в поликлиниках города она отсутствует», — сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

На пост в соцсети ВК ответили представители регионального депздрава. «В настоящий момент всех желающих записывают в лист ожидания».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и ковидом.

Роспотребнадзор: в Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и ковидом
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#Общество#Тюменцы#Работа#Болезни#Александр Мязин
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