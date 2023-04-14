В тюменских больницах закончилась вакцина от ковида. Людей записывают в лист ожидания

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
«Уважаемые администрация города Тобольска и Министерство здравоохранения, что происходит у нас с вакциной от COVID-19? На работе требуют прививку, а в поликлиниках города она отсутствует», — сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
На пост в соцсети ВК ответили представители регионального депздрава. «В настоящий момент всех желающих записывают в лист ожидания».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и ковидом.