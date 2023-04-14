В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По словам тюменцев, три года назад на территории одного из земельных участков были захоронены опасные отходы — градусники и ртутные лампы. Однако, несмотря на это, на данной территории уже построили три дома. В настоящее время они выставлены на продажу. Стоимость составляет от 2,7 миллионов рублей.
Между тем, в департаменте недропользования Тюменской области местных жителей заверили, что отходов производства на данном земельном участке не выявлено.
«В связи с тем, что согласно полученным объяснениям отходы были размещены в мае 2020 года, привлечение правообладателей земельных участков к административной ответственности не представляется возможным ввиду истечения сроков давности. Учитывая то, что при проведении выездного обследования и рассмотрения обращения подтвердить достоверность сведений о причинении вреда не представляется возможным, правообладателю земельного участка выдано предостережение о недопустимости нарушения ФЗ „Об охране окружающей среды“», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Харьковской, 83, ранее жаловавшиеся на затопленное подвальное помещение, получили ответ из администрации города о том, что в подвале вода отсутствует. И годом ранее там был проведен ремонт.