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В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью

14 апреля 2023, 07:39
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени за миллионы рублей продают дома на зараженной ртутью земле

Жители тюменского ДНТ «Березка-3» уже несколько месяцев пытаются добиться от чиновников проверки загрязненной почвы.
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Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

По словам тюменцев, три года назад на территории одного из земельных участков были захоронены опасные отходы — градусники и ртутные лампы. Однако, несмотря на это, на данной территории уже построили три дома. В настоящее время они выставлены на продажу. Стоимость составляет от 2,7 миллионов рублей.

Между тем, в департаменте недропользования Тюменской области местных жителей заверили, что отходов производства на данном земельном участке не выявлено.

«В связи с тем, что согласно полученным объяснениям отходы были размещены в мае 2020 года, привлечение правообладателей земельных участков к административной ответственности не представляется возможным ввиду истечения сроков давности. Учитывая то, что при проведении выездного обследования и рассмотрения обращения подтвердить достоверность сведений о причинении вреда не представляется возможным, правообладателю земельного участка выдано предостережение о недопустимости нарушения ФЗ „Об охране окружающей среды“», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Харьковской, 83, ранее жаловавшиеся на затопленное подвальное помещение, получили ответ из администрации города о том, что в подвале вода отсутствует. И годом ранее там был проведен ремонт.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность#Отходы#Ртутьсодержащие отходы#Департамент недропользования и экологии#Тюмень#Тюменская область
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