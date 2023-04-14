В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью

По словам тюменцев, три года назад на территории одного из земельных участков были захоронены опасные отходы — градусники и ртутные лампы. Однако, несмотря на это, на данной территории уже построили три дома. В настоящее время они выставлены на продажу. Стоимость составляет от 2,7 миллионов рублей.