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В Тюмени вырастут цены на паркинг

14 апреля 2023, 06:56
Фото: 1MI

В Тюмени могут подорожать паркинги

В Тюмени из-за платных парковок растет спрос на покупку личных машиномест в центре города. По прогнозам специалистов, в ближайшее время стоимость личных парковочных мест может увеличиться.
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Тюмень

Речь идет о паркингах, расположенных рядом с платными парковками.

«Покупатели квартир в новостройках центральной части города предпочитают покупать паркинги при их наличии в ЖК. Это заранее сформулированная потребность в более комфортном проживании. Однако застройщики меняют цены на паркинги, больше ориентируясь на свою экономику — себестоимость, быстроту выбытия и прочие факторы, а не на отсутствие бесплатной возможности парковать автомобили в городе», — отмечают эксперты.

При этом специалисты подчеркивают, что как вид инвестиции покупку парковочного места уместно рассматривать только в районе домов бизнес-классов, где имеется нехватка уличных парковок, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют перевести на платный режим работы подземную парковку, расположенную в районе площади 400-летия Тюмени. На данный момент уже ведется разработка соответствующей документации.

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Парковки#Платные парковки#Водители#Автомобили#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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