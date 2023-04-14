В Тюмени вырастут цены на паркинг

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Речь идет о паркингах, расположенных рядом с платными парковками.
«Покупатели квартир в новостройках центральной части города предпочитают покупать паркинги при их наличии в ЖК. Это заранее сформулированная потребность в более комфортном проживании. Однако застройщики меняют цены на паркинги, больше ориентируясь на свою экономику — себестоимость, быстроту выбытия и прочие факторы, а не на отсутствие бесплатной возможности парковать автомобили в городе», — отмечают эксперты.
При этом специалисты подчеркивают, что как вид инвестиции покупку парковочного места уместно рассматривать только в районе домов бизнес-классов, где имеется нехватка уличных парковок, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют перевести на платный режим работы подземную парковку, расположенную в районе площади 400-летия Тюмени. На данный момент уже ведется разработка соответствующей документации.