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В Тюмени из-за погодных условий задержали междугородние рейсы

14 апреля 2023, 05:14
Фото: 1MI

В Тюмени из-за погодных условий отменили междугородние рейсы

Жители Тюмени сегодня утром не смогли уехать вовремя из-за погодных условия в Курганскую область. Отправка двух междугородних автобусных маршрутов была перенесена на один час — с 9:00 на 10:00.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в справочной службе тюменского автовокзала, в настоящее время оба автобуса отправлены в Курганскую область. Следующий рейс по расписанию состоится в 11:05 — пока предпосылок для его переноса нет.

Также без задержек отправляются междугородние автобусы из Тюмени сегодня по другим направлениям.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром цены на услуги такси повысились более, чем в два раза. В час пик стоимость 14-минутной поездки достигала 900 рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автобусы#Автовокзал#Задержка рейса#Погода#Погодные условия#Тюмень#Тюменская область
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