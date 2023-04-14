В Тюмени из-за погодных условий задержали междугородние рейсы

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Как сообщили «Нашему Городу» в справочной службе тюменского автовокзала, в настоящее время оба автобуса отправлены в Курганскую область. Следующий рейс по расписанию состоится в 11:05 — пока предпосылок для его переноса нет.
Также без задержек отправляются междугородние автобусы из Тюмени сегодня по другим направлениям.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром цены на услуги такси повысились более, чем в два раза. В час пик стоимость 14-минутной поездки достигала 900 рублей.