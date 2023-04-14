В результате ДТП в Тобольском районе пострадали маленькие дети

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в автомобиле ехала семья из четырёх человек с маленькими детьми. Они возвращались в Челябинск из Нижнетавдинска. Малыши вместе с их 33-летней мамой получили травмы. Детей перевозили в автокреслах. Отец, управляющий машиной, не пострадал.