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В результате ДТП в Тобольском районе пострадали маленькие дети

14 апреля 2023, 07:18
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области на опрокинувшемся автомобиле пострадали мать и двое детей

Вчера в седьмом часу вечера в Тобольском районе на 192 км автотрассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП. Три человека получили травмы, среди них были 5-летняя девочка и 6-летний мальчик, сообщили в региональной ГИБДД.
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ДТП

Автомобиль «Рено Логан» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, авария произошла, потому что на легковом автотранспорте были установлены внесезонные шины. Водитель не учёл погодные и дорожные условия, выбирая скорость.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в автомобиле ехала семья из четырёх человек с маленькими детьми.  Они возвращались в Челябинск из Нижнетавдинска. Малыши вместе с их 33-летней мамой получили травмы. Детей перевозили в автокреслах. Отец, управляющий машиной, не пострадал.

Всего за прошедшие сутки на дорогах региона произошло шесть аварий, в которых получили травмы 9 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что утром на дорогах образовалась гололедица, из-за чего в Тюмени случилось порядка восьми ДТП.

 

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Дети#Автомобилисты#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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