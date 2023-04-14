В результате ДТП в Тобольском районе пострадали маленькие дети

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:41
Автомобиль «Рено Логан» съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, авария произошла, потому что на легковом автотранспорте были установлены внесезонные шины. Водитель не учёл погодные и дорожные условия, выбирая скорость.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в автомобиле ехала семья из четырёх человек с маленькими детьми. Они возвращались в Челябинск из Нижнетавдинска. Малыши вместе с их 33-летней мамой получили травмы. Детей перевозили в автокреслах. Отец, управляющий машиной, не пострадал.
Всего за прошедшие сутки на дорогах региона произошло шесть аварий, в которых получили травмы 9 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что утром на дорогах образовалась гололедица, из-за чего в Тюмени случилось порядка восьми ДТП.