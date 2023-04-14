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Тюменцы смогут купить за бесценок санкционные иномарки

14 апреля 2023, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени за бесценок выставят на продажу санкционные иномарки

Жители Тюменской области смогут принять участие в торгах по реализации арестованных автомобилей. Объявление о предстоящих аукционах, организатором которых является Росимущество, опубликовано на портале «Сбербанк АСТ».
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Тюмень

На аукцион выставлено несколько лотов. Стоимость — от 11 тысячи рублей. За такую цену, в частности, выставлен на продажу автомобиль ВАЗ 210740 2011 года выпуска. Hyundai Solaris 2016 года выпуска продают за 329,8 тысяч рублей, Nissan Almera 2015 года выпуска — за 265 тысяч рублей, Toyota RAV4 (2014 г.в) — немногим более 1 миллиона рублей.

Торги запланированы на апрель и май этого года. Участие в аукционах могут принять, как юридические, так и физические лица.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу планируют выставить недостроенную автомобильную парковку на улице Федюнинского за 68 миллионов рублей.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Росимущество#Торги#Конфискат#Арест имущества#Автомобили#Тюмень#Тюменская область
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