Тюменцы смогут купить за бесценок санкционные иномарки

На аукцион выставлено несколько лотов. Стоимость — от 11 тысячи рублей. За такую цену, в частности, выставлен на продажу автомобиль ВАЗ 210740 2011 года выпуска. Hyundai Solaris 2016 года выпуска продают за 329,8 тысяч рублей, Nissan Almera 2015 года выпуска — за 265 тысяч рублей, Toyota RAV4 (2014 г.в) — немногим более 1 миллиона рублей.