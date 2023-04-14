Тюменцы смогут купить за бесценок санкционные иномарки

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
На аукцион выставлено несколько лотов. Стоимость — от 11 тысячи рублей. За такую цену, в частности, выставлен на продажу автомобиль ВАЗ 210740 2011 года выпуска. Hyundai Solaris 2016 года выпуска продают за 329,8 тысяч рублей, Nissan Almera 2015 года выпуска — за 265 тысяч рублей, Toyota RAV4 (2014 г.в) — немногим более 1 миллиона рублей.
Торги запланированы на апрель и май этого года. Участие в аукционах могут принять, как юридические, так и физические лица.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу планируют выставить недостроенную автомобильную парковку на улице Федюнинского за 68 миллионов рублей.