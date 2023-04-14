Тюменскому общественнику пригрозили статьей за проведение митинга

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Официальное предостережение касается «проведения действий, создающих условия для совершения преступлений». Правоохранители напомнили, что Рябцев 16 апреля в 14:00 планирует провести митинг, основной идеей которого стало обвинение главы города Руслана Кухарука в «смертном грехе».
«Вы предупреждаетесь о недопущении осуществления экстремистской деятельности при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и об ответственности, как организатор массового мероприятия», — предупредили Рябцева в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, в каком смертном грехе Рябцев обвинил главу города и почему ему отказали в проведении этого массового мероприятия.