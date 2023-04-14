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Тюменскому общественнику пригрозили статьей за проведение митинга

14 апреля 2023, 12:01
Фото: 1MI

Тюменский общественник перед митингом получил предостережение от УМВД

Юрий Рябцев подавал главе города уведомление о проведении митинга «За изгнание бесов», но получил отказ. Позже, для пущего эффекта, общественнику направили бумагу из УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

Официальное предостережение касается «проведения действий, создающих условия для совершения преступлений». Правоохранители напомнили, что Рябцев 16 апреля в 14:00 планирует провести митинг, основной идеей которого стало обвинение главы города Руслана Кухарука в «смертном грехе».

«Вы предупреждаетесь о недопущении осуществления экстремистской деятельности при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и об ответственности, как организатор массового мероприятия», — предупредили Рябцева в УМВД по Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» рассказывал о том, в каком смертном грехе Рябцев обвинил главу города и почему ему отказали в проведении этого массового мероприятия.

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