Тюменскому общественнику пригрозили статьей за проведение митинга

Тюменский общественник перед митингом получил предостережение от УМВД

Юрий Рябцев подавал главе города уведомление о проведении митинга «За изгнание бесов», но получил отказ. Позже, для пущего эффекта, общественнику направили бумагу из УМВД по Тюменской области.

Сюжет Тюмень