Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы

УМВД России по городу Тюмени было создано на основании приказа начальника ГУВД по Тюменской области генерал-майора Павла Недоростова от 15 апреля 2008 года путем слияния УВД Ленинского, Центрального и Калининского административных округов. Как отметил в своем поздравлении заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов, тогда население города насчитывало менее 600 тысяч жителей, а сейчас – уже 855 тысяч.