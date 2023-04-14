Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
УМВД России по городу Тюмени было создано на основании приказа начальника ГУВД по Тюменской области генерал-майора Павла Недоростова от 15 апреля 2008 года путем слияния УВД Ленинского, Центрального и Калининского административных округов. Как отметил в своем поздравлении заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов, тогда население города насчитывало менее 600 тысяч жителей, а сейчас – уже 855 тысяч.
Это важный показатель. Он говорит о том, что горожане связывают свою судьбу с Тюменью, считают ее комфортной, а самое главное – безопасной. В этом есть ваша большая заслуга – именно вопросам безопасности ваш огромный коллектив день и ночь уделяет все свое внимание. Спасибо вам за работу, за преданность своему делу! Мира и добра вам и вашим семьям!, - обратился к сотрудникам управления Дмитрий Александрович.
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд он вручил Благодарственные письма Тюменской городской Думы старшему уполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по городу Тюмени Владимиру Кузнецову, участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделов полиции №1 и №5 Роману Абдулалиеву и Сергею Перевозкину.
Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Вячеслав Шуляк поблагодарил коллег за слаженную работу, пожелал здоровья и профессиональных успехов.