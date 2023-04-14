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Трех тюменских девочек будут судить за избиение мужчины

14 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI

Трех подростков будут судить за избиение тюменца на вокзале

Трёх тюменских подростков будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине. По данным СКР по Тюменской области, все несовершеннолетние – девочки.
«20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной 1986 г.р., нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу», - сообщили в СКР по Тюменской области.

Дело направлено в суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области будут судить бывшего начальника отделения УМВД за смертельную драку с родственником жены.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Конфликты на дороге
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