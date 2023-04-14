Трех тюменских девочек будут судить за избиение мужчины

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
«20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной 1986 г.р., нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу», - сообщили в СКР по Тюменской области.
Дело направлено в суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области будут судить бывшего начальника отделения УМВД за смертельную драку с родственником жены.