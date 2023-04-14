Трассу Екатеринбург—Тюмень закрыли из-за гололеда

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Движение транспортных средств ограничено на обходе поселка городского типа Белоярский. В настоящее время там ведутся работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. После устранения скользкости движение транспорта будет возобновлено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в первой половине дня из-за гололеда на городских дорогах произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий.