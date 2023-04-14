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Трассу Екатеринбург—Тюмень закрыли из-за гололеда

14 апреля 2023, 06:33
Фото: 1MI

Федеральную трассу Тюмень — Екатеринбург перекрыли из-за гололеда

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень перекрыли автодвижение из-за гололеда. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
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Тюмень

Движение транспортных средств ограничено на обходе поселка городского типа Белоярский. В настоящее время там ведутся работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. После устранения скользкости движение транспорта будет возобновлено.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в первой половине дня из-за гололеда на городских дорогах произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Екатеринбург#Свердловская область#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область
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