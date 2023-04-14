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Сегодня в Тюмени погаснут светофоры в нескольких районах

14 апреля 2023, 01:03
Фото: МКУ "Тюменьгортранс "

В Тюмени 14 апреля отключат три светофора

В связи с плановыми работами в Тюмени 14 апреля могут отключить три светофора, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Светофорный объект на перекрестке Новоселов и Амурской может погаснуть с 9.30 до 14 часов,  на перекрестках Профсоюзной и Дружбы, а также Дружбы и Ватутина — с 13 до 17 часов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными отключениями светофоров автомобилистам и пешеходам следует быть крайне внимательными.

Ранее «Наш город» сообщал, что грузовой автомобиль развернуло прямо на дороге: фура перекрыла движение.

 

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#Елена Чебоксарова#Светофор#Безопасность на дорогах#Происшествия#Дороги#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты
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