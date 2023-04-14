Сегодня в Тюмени погаснут светофоры в нескольких районах

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:04
Светофорный объект на перекрестке Новоселов и Амурской может погаснуть с 9.30 до 14 часов, на перекрестках Профсоюзной и Дружбы, а также Дружбы и Ватутина — с 13 до 17 часов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными отключениями светофоров автомобилистам и пешеходам следует быть крайне внимательными.
Ранее «Наш город» сообщал, что грузовой автомобиль развернуло прямо на дороге: фура перекрыла движение.