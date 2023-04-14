«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения месторождения нефти

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Специалисты выполнили ремонт основного оборудования подстанции: двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и 12 разъединителей различного класса напряжения. Для техобслуживания высокочастотных заградителей и конденсаторов связи работники компании использовали автокран с вылетом стрелы до 20 метров.
На работы потребовалось менее месяца, для их проведения не потребовалось ограничивать электроснабжение потребителей.
Открытое в 1961 году Мортымья-Тетеревское месторождение входит в Шаимскую группу, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири. Выполненные ремонтные мероприятия на подстанции 110 кВ «Мортымья» повысили надежность электроснабжения объекта нефтедобычи, разработку которого ведет компания «Лукойл».