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«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения месторождения нефти

14 апреля 2023, 14:22
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Мортымья» в Ханты-Мансийском автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одно из старейших месторождений Западной Сибири – Мортымья-Тетеревское.

Специалисты выполнили ремонт основного оборудования подстанции: двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и 12 разъединителей различного класса напряжения. Для техобслуживания высокочастотных заградителей и конденсаторов связи работники компании использовали автокран с вылетом стрелы до 20 метров.

На работы потребовалось менее месяца, для их проведения не потребовалось ограничивать электроснабжение потребителей.

Открытое в 1961 году Мортымья-Тетеревское месторождение входит в Шаимскую группу, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири. Выполненные ремонтные мероприятия на подстанции 110 кВ «Мортымья» повысили надежность электроснабжения объекта нефтедобычи, разработку которого ведет компания «Лукойл».

#Александр Мязин#Нефть
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