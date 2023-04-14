Пробки в 9 баллов и цены на такси в Тюмени, сосед и граната, дома на земле с ртутью

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Из-за снега и пробок цены на такси в Тюмени выросли до 900 рублей за поездку.
К примеру, цена на поездку из Заречных микрорайонов в центр города стоит от 540 рублей, с улицы Московский тракт — от 460 рублей, с улицы Евгения Богдановича — от 600 рублей, с Льва Толстова — 900 рублей. В обычные дни стоимость на поездки меньше практически в два раза — 250-300 рублей.
Из-за снегопада вчера в областной столице зафиксированы пробки в 9 баллов. Особенно они заметны на Окружной дороге, Челюскинцев.
Под Тюменью 57-летний сотрудник ЧОПа бросил в соседа гранату из-за громкой музыки.
Инцидент произошел в поселке Голышманово. Сосед не давал отдохнуть 57-летнему Валерию К. Пожилой мужчина решил решить вопрос довольно радикально, он взял с собой гранату РГД-5. Разговора не получилось – он метнул её в тюменца.
Пострадал 33-летний мужчина, его отвезли в больницу. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью.
Жители тюменского ДНТ «Березка-3» уже несколько месяцев пытаются добиться от чиновников проверки загрязненной почвы.
По словам тюменцев, три года назад на территории одного из земельных участков были захоронены опасные отходы — градусники и ртутные лампы. Однако, несмотря на это, на данной территории уже построили три дома. В настоящее время они выставлены на продажу. Стоимость составляет от 2,7 миллионов рублей.
Между тем, в департаменте недропользования Тюменской области местных жителей заверили, что отходов производства на данном земельном участке не выявлено.
Если отходы были размещены в мае 2020 года, привлечение правообладателей земельных участков к административной ответственности не представляется возможным ввиду истечения сроков давности.