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Пробки в 9 баллов и цены на такси в Тюмени, сосед и граната, дома на земле с ртутью

14 апреля 2023, 18:03
Фото: 1MI

Сосед и граната, дома на земле с ртутью, пробки в 9 баллов и цены на такси в Тюмени

В областной столице после метели утром отмечались большие пробки. Цены на такси тоже повысились в 2 – 4 раза.

Из-за снега и пробок цены на такси в Тюмени выросли до 900 рублей за поездку.

К примеру, цена на поездку из Заречных микрорайонов в центр города стоит от 540 рублей, с улицы Московский тракт — от 460 рублей, с улицы Евгения Богдановича — от 600 рублей, с Льва Толстова — 900 рублей. В обычные дни стоимость на поездки меньше практически в два раза — 250-300 рублей.

Из-за снегопада вчера в областной столице зафиксированы пробки в 9 баллов. Особенно они заметны на Окружной дороге, Челюскинцев.

Под Тюменью 57-летний сотрудник ЧОПа бросил в соседа гранату из-за громкой музыки.

Инцидент произошел в поселке Голышманово. Сосед не давал отдохнуть 57-летнему Валерию К. Пожилой мужчина решил решить вопрос довольно радикально, он взял с собой гранату РГД-5. Разговора не получилось – он метнул её в тюменца.

Пострадал 33-летний мужчина, его отвезли в больницу. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью.

Жители тюменского ДНТ «Березка-3» уже несколько месяцев пытаются добиться от чиновников проверки загрязненной почвы.

По словам тюменцев, три года назад на территории одного из земельных участков были захоронены опасные отходы — градусники и ртутные лампы. Однако, несмотря на это, на данной территории уже построили три дома. В настоящее время они выставлены на продажу. Стоимость составляет от 2,7 миллионов рублей.

Между тем, в департаменте недропользования Тюменской области местных жителей заверили, что отходов производства на данном земельном участке не выявлено.

Если отходы были размещены в мае 2020 года, привлечение правообладателей земельных участков к административной ответственности не представляется возможным ввиду истечения сроков давности.

В Тюмени за миллионы рублей выставили на продажу дома на земле, загрязненной ртутью
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах
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