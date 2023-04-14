Представитель Минпромторга высоко оценил перспективы тюменского индустриального парка

Posted 14 апреля 12:28
Published 14 апреля 12:28
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Василий Осьмаков отметил, что индустриальный парк «Боровский» — успешный и показательный пример территории для развития бизнеса в России.
Особенно он выделил эффективную методику управления, грамотное использование федеральных мер поддержки при создании условий для роста промышленных предприятий и огромную работу Инвесткоманды и «СибБурМаш» по высокотехнологичному импортозамещению в стратегической нефтегазовой отрасли страны.
«Важно внимание к нашим результатам и проектам, а также поддержка Минпромторга. Мы обсудили реновацию ДСК500 и помощь в сертификации промышленной продукции на зарубежных рынках. Новые возможности позволили бы нашим производителям расти дальше и больше зарабатывать на экспорте», — прокомментировала гендиректор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.