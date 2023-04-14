nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля 12:28

Published 14 апреля 12:28

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Изображение материала

Представитель Минпромторга высоко оценил перспективы тюменского индустриального парка

14 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
Накануне, 13 апреля, первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков посетил индустриальный парк «Боровский» и производство «СибБурМаш». О рабочем визите федерального чиновника рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Василий Осьмаков отметил, что индустриальный парк «Боровский» — успешный и показательный пример территории для развития бизнеса в России.

Особенно он выделил эффективную методику управления, грамотное использование федеральных мер поддержки при создании условий для роста промышленных предприятий и огромную работу Инвесткоманды и «СибБурМаш» по высокотехнологичному импортозамещению в стратегической нефтегазовой отрасли страны.

«Важно внимание к нашим результатам и проектам, а также поддержка Минпромторга. Мы обсудили реновацию ДСК500 и помощь в сертификации промышленной продукции на зарубежных рынках. Новые возможности позволили бы нашим производителям расти дальше и больше зарабатывать на экспорте», — прокомментировала гендиректор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Сегодня, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Сегодня, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Сегодня, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Сегодня, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Сегодня, 11:29