Представитель Минпромторга высоко оценил перспективы тюменского индустриального парка

«Важно внимание к нашим результатам и проектам, а также поддержка Минпромторга. Мы обсудили реновацию ДСК500 и помощь в сертификации промышленной продукции на зарубежных рынках. Новые возможности позволили бы нашим производителям расти дальше и больше зарабатывать на экспорте», — прокомментировала гендиректор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.